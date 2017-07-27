Уголовное дело Улюкаева поступило в Замоскворецкий суд Москвы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы получил уголовное дело бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева для рассмотрения по существу, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Материалы уголовного дела в отношении Улюкаева поступили в Замоскворецкий суд", — сказала она. Дата слушания пока не назначена.

Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов, стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Виновным Улюкаев себя не считает. В настоящий момент он находится под домашним арестом.