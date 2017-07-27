Адвокат стритрейсершы Багдасарян рассказал, за что ее оштрафовали

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стритрейсершу Мару Багдасарян, которая была оштрафована на 15 тысяч рублей за управление автомобилем без прав, наказали за попытку помочь незнакомцу, заявил РИА Новости ее адвокат Давид Кемулария.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, ночью в четверг полиция остановила машину, за рулем которой находилась Багдасарян. Кемулария отрицает, что лишенная водительских прав Багдасарян управляла автомобилем.

По словам адвоката, его доверительница действительно находилась в машине, но ни на дорогу, ни на проезжую часть не выезжала. "Она спустилась во двор и какой-то человек попросил ее передвинуть машину, так как он не мог выехать. Как только она завела машину, к ней подъехали сотрудники полиции", — сказал адвокат.

По его словам, в ГИБДД Багдасарян назначили "группу разбора", где оштрафовали на 15 тысяч рублей. Ранее о том, что лишенную прав девушку оштрафовали на 15 тысяч рублей за управление автомобилем РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Багдасарян была бессрочно лишена водительских прав Савеловским судом Москвы в марте, она сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей. По материалам дела, Багдасарян часто обращалась к неврологу после черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП. В суде прокурор заявил, что девушке был поставлен диагноз "эпилепсия".

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток. Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.