Багдасарян оштрафовали за вождение без прав

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за управление автомобилем без прав, сообщили РИА новости источник в правоохранительных органах.

"Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за управление машиной, будучи лишенной прав", — сказал он.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили о том, что лишенную водительских прав девушку оштрафовали на 15 тысяч рублей за управление автомобилем на западе столицы. "Девушку оштрафовали на 15 тысяч рублей по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ", — сказал собеседник агентства.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, ночью в четверг полиция остановила машину, за рулем которой находилась Багдасарян. Адвокат стритрейсерши Давид Кемулария отрицает, что лишенная водительских прав Багдасарян управляла автомобилем.

Багдасарян была бессрочно лишена водительских прав Савеловским судом Москвы в марте, она сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей. По материалам дела, Багдасарян часто обращалась к неврологу после черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП. В суде прокурор заявил, что девушке был поставлен диагноз "эпилепсия".

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток. Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.