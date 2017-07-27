На Урале скорая столкнулась с велосипедисткой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. В Челябинской области под колеса скорой помощи, перевозившей сбитую "КамАЗом" девушку-велосипедистку, угодила женщина-велосипедист.

Как говорится в четверг в сообщении отделения пропаганды ГИБДД УМВД по Магнитогорску, вечером в среду на улице Советской у дома №30 "КамАЗ" наехал на велосипедистку 1997 года рождения, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Этот инцидент имел продолжение спустя 15 минут на той же улице у дома №54.

"Водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем скорой медицинской помощи "ГАЗ-22172" с включенным световым и звуковым сигналом, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", — уточняет отделение. По информации ГИБДД, пострадавшей оказалась женщина 1980 года рождения, находившаяся в наушниках. Ее доставили в отделение травматологии.

Как рассказал РИА Новости главный врач станции скорой медицинской помощи Магнитогорска Михаил Уланов, в попавшей в ДТП машине линейной бригады ехали угодившая ранее под колеса "КамАЗа" девушка-велосипедист, позже она скончалась в больнице, и реаниматолог. Следом за ними двигалась реанимационная машина, которая забрала пострадавшую женщину-велосипедистку и доставила ее в медучреждение. Позже ей диагностировали перелом ключицы. Как добавил Уланов, расстояние между двумя ДТП составляет примерно 2 километров.

По версии главврача, женщина-велосипедистка сама врезалась в автомобиль "скорой", об этом свидетельствуют повреждения боковой части автомобиля. В противном случае, если бы велосипедистку сбила "скорая", повреждения получила бы передняя часть автомобиля, считает он.