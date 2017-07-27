В Саратове началась проверка после нападения леопарда на девочку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл – РИА Новости. Прокуратура Фрунзенского района Саратова проверит соблюдение правил безопасности при допуске людей к животным после того, как в контактном зоопарке в одном из торговых центров города леопард напал на девочку, сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Ранее региональное управление СК сообщило, что в среду во время посещения семьей контактного зоопарка на шестилетнюю девочку напал, предположительно, леопард. Ребенок получил травмы в области шеи и был госпитализирован. Врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное.

"Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку по вопросу травмирования ребенка при посещении контактного зоопарка в одном из торговых центров города Саратова… В ходе проверки прокуратурой будут установлены причины и условия получения ребенком повреждений, а также соблюдение правил безопасности при допуске людей к размещенным в зоопарке животным и пользования объектами животного мира", — говорится в сообщении.