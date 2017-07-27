Защита обжаловала арест нового фигуранта дела Шакро Молодого

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего сотрудника ГУ МВД Москвы Дениса Богородецкого, которого следствие считает посредником при передаче взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение его помощника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление о заключении Богородецкого под стражу", — сказала представитель суда.

Лефортовский суд Москвы на прошлой неделе санкционировал арест экс-полицейского сроком до 17 сентября.

По версии обвинения, Богородецкий "передал предложение о взятке заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову и получил его согласие". Виновным он себя не признал, от дачи показаний отказался.

Под стражей по этому делу уже находятся глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его зам Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров. По мнению следствия, они получили от Калашова 500 тысяч евро, пообещав облегчить обвинение Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и вызволить его из СИЗО.