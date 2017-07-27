В Ярославле возобновили дело о ДТП с участием экс-мэра

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Следователи в Ярославле вновь займутся расследованием уголовного дела о ДТП с участием нынешнего депутата областной думы Виктора Волончунаса – в 2008 году, будучи мэром Ярославля, он сбил человека; в 2009 году полиция закрыла дело в связи с отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело расследовалось полицией. И оно было полицией прекращено за отсутствием состава преступления. И вот теперь прокуратура отменяет это решение полиции и передает в Следственный комитет… А там уже все сроки давности прошли", — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло 10 декабря 2008 года около 22.30 мск в Ярославской области. Автомобиль Nissan, принадлежащий Волончунасу, совершил наезд на 56-летнего Александра Смолкова, который от полученных травм скончался на месте аварии. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

После ДТП Волончунас был госпитализирован сначала в клинику в Ярославле, а затем переведен в Москву в Институт сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Уже в конце января 2009 года дело было закрыто, так как в действиях Волончунаса отсутствовал состав преступления, пояснили в полиции.