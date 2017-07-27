Багдасарян грозит до 15 суток ареста за езду без прав, сообщил адвокат

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стритрейсерше Маре Багдасарян грозит до 15 суток ареста за управление машиной при лишении прав, пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, ночью в четверг полиция остановила машину, за рулем которой находилась Багдасарян. Адвокат стритрейсерши Давид Кемулария отрицает, что лишенная водительских прав Багдасарян управляла автомобилем.

"Данное деяние относится к административному правонарушению, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде административного ареста на 15 суток", — сказал защитник. Он добавил, что также санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Багдасарян была бессрочно лишена водительских прав Савеловским судом Москвы в марте, она сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей. По материалам дела, Багдасарян часто обращалась к неврологу после черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП. В суде прокурор заявил, что девушке был поставлен диагноз "эпилепсия".

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток. Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.