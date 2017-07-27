Защита владимирского вице-губернатора просит отпустить ее под залог

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Защита вице-губернатора Владимирской области по земельным отношениям Елены Мазанько предложила суду залог в 3 миллиона рублей в качестве альтернативной меры пресечения по делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ей домашнего ареста на три месяца.

"Мы просим суд приобщить документы, свидетельствующие о данных по счету залогодателя, где находится 3 миллиона рублей, которые он готов внести на счет суда в качестве залога", — сказал адвокат обвиняемой.

Следователь СК РФ, прося продлить обвиняемой домашний арест на три месяца, отметил, что в данный момент "идет активный сбор доказательств", а вице-губернатор, находясь на свободе, может этому помешать. "Поскольку нам было отказано в отстранении Мазанько от должности, она может препятствовать производству по делу", — сказал следователь.

Прокурор, изучив данное ходатайство, счел его законным и обоснованным. "При этом данных о том, что обвиняемая нарушала ранее избранную ей меру пресечения в виде домашнего ареста, нет, поэтому нет оснований для избрания ей более суровой меры пресечения", — сказал прокурор.

Сама Мазанько заявила, что не признает вину и просила отпустить ее под залог, не назвав сумму, которую она готова внести.

"Свою вину не признаю, законодательство я не нарушала. Прошу изменить мне меру пресечения в связи с тем, что с понедельника у меня начинаются процедуры (по лечению — ред.)", — обратилась к суду чиновница.

Ранее следствие просило заключить ее в СИЗО, но суд дал санкцию лишь на домашний арест.

По данным СК, Мазанько подозревается в получении взяток на сумму не менее 3 миллионов рублей. По версии следствия, она получила взятки от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт в здании администрации области и поставку мебели.