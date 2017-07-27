"Жизнь испортили": обвиняемая в ДТП с "пьяным" ребенком пожаловалась на СМИ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ольга Алисова, которую обвиняют в гибели шестилетнего мальчика при ДТП в Балашихе, пожаловалась на внимание СМИ к своей истории. По словам ее адвоката, женщине пришлось сменить место жительство из-за угроз посторонних людей.

Что случилось

ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris нарушила правила движения и сбила шестилетнего мальчика. При этом, как сообщали СМИ, машина протащила ребенка, который погиб на месте аварии, не менее десяти метров.

Первичная экспертиза установила, что в крови погибшего мальчика содержалась "концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". Заключение экспертов вызвало громкий скандал, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности экспертов.

Позднее повторная экспертиза подтвердила, что в момент трагедии мальчик был пьян.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко не верит, что в крови сына мог быть алкоголь. По его словам, спирт могли закачать в печень уже мертвого мальчика.

Дело о самом ДТП расследовала полиция. Шестого июля Ольга Алисова была арестована.

Жизнь после скандала

В четверг Московский областной суд рассмотрел вопрос о законности ареста предполагаемой виновницы аварии. Во время заседания подсудимая пожаловалась на излишнее внимание журналистов к трагедии.

"Они и так мне всю жизнь испортили", — сказала Алисова в суде, выступая против присутствия на процессе видеокамер и журналистов.

Адвокат обвиняемой рассказала, что женщине даже пришлось поменять внешность.

"Жить по месту регистрации стало практически невозможно, она получала угрожающие sms-сообщения. Ей пришлось изменить внешность, поменять прическу", — пояснила юрист.

По словам адвоката, защита обвиняемой, как и все остальные, была удивлена выводами экспертизы, которая нашла алкоголь в крови погибшего мальчика. При этом Алисова продолжает отрицать свою вину.

"Алисова не признает вину только на основании отсутствия технической возможности избежать наезда", — пояснила адвокат, добавив, что сам факт наезда на мальчика ее клиентка не оспаривает.

Арест законен

Арест обвиняемой следователи ранее объяснили как раз тем, что она не живет по месту прописки. Сразу после этого защита Алисовой подала жалобу, потребовав освободить клиентку.

Сама Алисова заявила, что не намеревалась скрываться, а с предыдущим следователем у нее якобы сложились доверительные отношения.

"Он даже разрешал отвозить мою девочку к бабушке на лето", — сказала она.

Защита ссылалась на то, что Алисова содержит семью, на иждивении у нее находится десятилетний ребенок. Адвокаты считали, что женщина должна находиться на свободе, чтоб работать и оплачивать кредиты.

Прокурор выступил против доводов защиты, отметив, что арест является законным и обоснованным. Обвинение также заявило о том, что Алисова препятствовала расследованию.

В результате суд встал на сторону обвинения и признал арест женщины законным. Суда она будет дожидаться в следственном изоляторе.

Детали расследования

На прошлой неделе начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что Алисова могла избежать ДТП. К такому заключению пришли эксперты, которые проводили проверку.

"Экспертом экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области проводилась автотехническая судебная экспертиза с целью установления технической возможности предотвратить наезд на пешехода, в результате которой было установлено, что водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода, о чем специалист и вынес заключение", — сказала Петрова.

В среду официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что в момент аварии женщина разговаривала по телефону. Кроме того, по данным полиции, Алисова превысила скорость.

Ольгу Алисову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Если вина женщины будет доказана, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

В свою очередь, проверка по факту выводов экспертов, которые нашли в крови погибшего мальчика алкоголь, продолжается. Две недели назад стало известно, что по делу пройдет новая экспертиза.

"По делу будет назначена комплексная экспертиза в рамках дела о халатности с привлечением экспертов различных специальностей. В настоящий момент потерпевшая сторона ищет этих экспертов", — рассказал РИА Новости адвокат семьи ребенка Андрей Мишонов.