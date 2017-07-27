"Жизнь испортили": обвиняемая в ДТП с "пьяным" ребенком пожаловалась на СМИ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ольга Алисова, которую обвиняют в гибели шестилетнего мальчика при ДТП в Балашихе, пожаловалась на внимание СМИ к своей истории. По словам ее адвоката, женщине пришлось сменить место жительство из-за угроз посторонних людей.
Что случилось
Первичная экспертиза установила, что в крови погибшего мальчика содержалась "концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". Заключение экспертов вызвало громкий скандал, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности экспертов.
Отец погибшего ребенка Роман Шимко не верит, что в крови сына мог быть алкоголь. По его словам, спирт могли закачать в печень уже мертвого мальчика.
Дело о самом ДТП расследовала полиция. Шестого июля Ольга Алисова была арестована.
Жизнь после скандала
В четверг Московский областной суд рассмотрел вопрос о законности ареста предполагаемой виновницы аварии. Во время заседания подсудимая пожаловалась на излишнее внимание журналистов к трагедии.
"Они и так мне всю жизнь испортили", — сказала Алисова в суде, выступая против присутствия на процессе видеокамер и журналистов.
Адвокат обвиняемой рассказала, что женщине даже пришлось поменять внешность.
По словам адвоката, защита обвиняемой, как и все остальные, была удивлена выводами экспертизы, которая нашла алкоголь в крови погибшего мальчика. При этом Алисова продолжает отрицать свою вину.
"Алисова не признает вину только на основании отсутствия технической возможности избежать наезда", — пояснила адвокат, добавив, что сам факт наезда на мальчика ее клиентка не оспаривает.
Арест законен
Сама Алисова заявила, что не намеревалась скрываться, а с предыдущим следователем у нее якобы сложились доверительные отношения.
"Он даже разрешал отвозить мою девочку к бабушке на лето", — сказала она.
Защита ссылалась на то, что Алисова содержит семью, на иждивении у нее находится десятилетний ребенок. Адвокаты считали, что женщина должна находиться на свободе, чтоб работать и оплачивать кредиты.
В результате суд встал на сторону обвинения и признал арест женщины законным. Суда она будет дожидаться в следственном изоляторе.
Детали расследования
На прошлой неделе начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что Алисова могла избежать ДТП. К такому заключению пришли эксперты, которые проводили проверку.
В среду официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что в момент аварии женщина разговаривала по телефону. Кроме того, по данным полиции, Алисова превысила скорость.
Ольгу Алисову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Если вина женщины будет доказана, ей грозит до пяти лет тюрьмы.
"По делу будет назначена комплексная экспертиза в рамках дела о халатности с привлечением экспертов различных специальностей. В настоящий момент потерпевшая сторона ищет этих экспертов", — рассказал РИА Новости адвокат семьи ребенка Андрей Мишонов.