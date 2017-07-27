Потанин выиграл суд с бывшей женой по поводу 850 миллиардов рублей

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг отказался взыскать с одного из богатейших бизнесменов России Владимира Потанина 850 миллиардов рублей в пользу его бывшей супруги Натальи, заявил журналистам адвокат истицы Павел Коновалов.

"Суд вынес решение об отказе в иске из-за истечения срока давности", — сказал он. Заседание прошло в закрытом режиме.

Юрист пояснил, что по части требований суд иск отклонил, а по части — прекратил производство. Последние касались раздела прав к доверительным собственникам трех офшорных компаний и "Норникелю".

"Два года назад мы собирались дополнить иск о разделе акций "Норникеля" другими исковыми требованиями, но нам отказали, сказав, что необходимо подать отдельный иск. А теперь по этим требованиям судья прекратила производство, указав, что решение уже принято", — сказал Коновалов.

По его мнению, два решения суда противоречат друг другу: "Фактически, мы лишаемся права на доступ к правосудию". Адвокат пообещал обжаловать это решение в Мосгорсуде.

В конце мая суд отклонил аналогичный иск Потаниной, в котором она заявляла требования о передаче ей 215 миллиардов рублей. Согласно иску, "КМ Инвест" было совместным предприятием Владимира Потанина и его делового партнера Михаила Прохорова. На компанию были оформлены такие значимые активы, как "Норильский никель", "Полюс Золото", "Силовые машины" и другие. После развода "КМ Инвест" было переименовано и ликвидировано.

В иске указано, что акции "КМ Инвест", в отличие от акций "Норильского никеля", находились в прямой собственности Потанина, в связи с чем они должны считаться совместной собственностью супругов. Суд тогда также счел, что пропущен срок исковой давности по данному делу, отмечал Павел Коновалов.

Процессы о разделе имущества бывших супругов проходят в закрытом режиме. Ранее суд уже разделил имущество между бывшими супругами, но решение касалось только недвижимости и банковских счетов, акции оно не затронуло.

Брак Владимира и Натальи был официально расторгнут в феврале 2014 года по решению мирового суда, иск подавал бывший супруг.

Потанин занимает 51-ю строчку рейтинга 500 мировых миллиардеров, составленного агентством Блумберг. Агентство оценило его состояние в 16,6 миллиарда долларов.