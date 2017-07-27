Прокуратура оспорила амнистию Полонского

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Прокуратура опротестовала приговор бизнесмену Сергею Полонскому, который получил пять лет колонии за мошенничество, но был освобождён от наказания по амнистии, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Евгения Гонзова.
Полонский смог избежать 5-летнего срока в колонии благодаря переквалификации его действий на более мягкую статью – о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.
Предполагаемых подельников Полонского суд также признал виновными, но тоже освободил от наказания по аналогичной причине.
Прокурор Борис Локтионов в ходе прений просил признать Полонского виновным по двум эпизодам мошенничества и назначить ему восемь лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, "у кого нет миллиарда" — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.