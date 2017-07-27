Прокуратура оспорила амнистию Полонского

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Прокуратура опротестовала приговор бизнесмену Сергею Полонскому, который получил пять лет колонии за мошенничество, но был освобождён от наказания по амнистии, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Евгения Гонзова.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении Полонского. Дата его рассмотрения пока не назначена", — сказала представитель суда.

Полонский смог избежать 5-летнего срока в колонии благодаря переквалификации его действий на более мягкую статью – о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Предполагаемых подельников Полонского суд также признал виновными, но тоже освободил от наказания по аналогичной причине.

Прокурор Борис Локтионов в ходе прений просил признать Полонского виновным по двум эпизодам мошенничества и назначить ему восемь лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Полонский признан виновным в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, "у кого нет миллиарда" — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.