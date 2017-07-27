Адвокат опроверг информацию о задержании стритрейсерши Багдасарян

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Защита стритрейсерши Мары Багдасарян, лишенной водительских прав, опровергла информацию о ее задержании.

Ранее появилась информация, что полицейские задержали Багдасарян накануне вечером рядом с Воробьевыми горами и составили на нее очередной протокол о нарушении правил дорожного движения.

"Это неправда, ее не останавливали и не задерживали", — сказал РИА Новости адвокат Давид Кемулария.

Ранее Савеловский районный суд Москвы удовлетворил исковое заявление прокурора о прекращении права на управление транспортными средствами нарушительницей ПДД Марой Багдасарян, но данное решение было обжаловано в вышестоящем суде.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.

Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.