Сбившая мальчика в Балашихе женщина заявила, что СМИ испортили ей жизнь

Ольга Алисова, обвиняемая в ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик. Архивное фото

Ольга Алисова, обвиняемая в ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик. Архивное фото

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Обвиняемая в громком ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, Ольга Алисова заявила, что СМИ испортили ей жизнь, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где слушалась жалоба женщины на арест.

"Они (СМИ) и так мне всю жизнь испортили", — сказала Алисова в суде, выступая против присутствия на процессе видеокамер и журналистов.

Адвокат обвиняемой рассказала, что женщине даже пришлось поменять внешность.

"Жить по месту регистрации стало практически невозможно, она получала угрожающие sms-сообщения. Ей пришлось изменить внешность, поменять прическу", — рассказала адвокат, отметив, что для них, также как и для всех, стали неожиданностью результаты экспертизы об обнаружении алкоголя в крови сбитого ребенка.

"Алисова не признает вину только на основании отсутствия технической возможности избежать наезда", — добавила защитник.

Сама обвиняемая дополнительно отметила, что не намеревалась скрыться, а с предыдущим следователем у нее сложились доверительные отношения. По ее словам, "он даже разрешал отвозить мою девочку к бабушке на лето".