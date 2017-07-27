Мужчина, убивший женщину и ранивший ребенка под Иркутском, был другом семьи

ИРКУТСК, 27 июл – РИА Новости. Грабитель, убивший женщину и ранивший ее 7-летнюю дочь в иркутском селе, жил по соседству, работал пастухом и был другом семьи, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального образования "Зоны" Андрей Шепетя.

Как сообщало ранее СУСК РФ по региону, в селе Зоны 18-летний грабитель, застигнутый врасплох, убил 44-летнюю местную жительницу. Ее 7-летняя дочь пыталась зарезать убийцу матери. Девочка также пострадала от злоумышленника. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

"Этот парень жил с убитой по соседству. Он у нас работает пастухом. Пьяным его никто раньше не видел. Даже не думали, что такое может случиться. С убитой он был в хороших отношениях. Она его жалела, помогала ему устроиться на работу, содержать коня. Он учился в коррекционной школе, у него проблемы с психикой. Девочка его, можно сказать, порезала просто. У нее тоже легкое ранение — нож попал в ребро", — рассказал Шепетя.

Он добавил, что нападавшего обнаружили в его дворе, а не в доме потерпевшей.

"Он через забор ушел к себе. И его там возле крыльца нашли полицейские. Чего он хотел от убитой на самом деле, неизвестно, надо еще разбираться", — добавил собеседник агентства.

По его данным, ранение девочки не представляет опасности для жизни.