В иркутском селе семилетняя девочка пыталась зарезать убийцу матери

ИРКУТСК, 27 июл – РИА Новости. Семилетняя девочка в Иркутской области пыталась зарезать грабителя, который был застигнут в их доме врасплох и убил ее мать, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

О том, что в одном из домов села Зоны обнаружены мужчина и женщина с ножевыми ранениями, в правоохранительные органы сообщил глава муниципалитета. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В доме следователи обнаружили труп 44-летней женщины и пьяного мужчину с ножевыми ранениями.

Следователи установили, что местный 18-летний житель пытался ограбить дом, но был застигнут хозяйкой. Испугавшись, что она вызовет полицию, он сбежал, а затем вернулся, вооружившись ножом.

"Зайдя в дом потерпевшей, он начал угрожать ей ножом, чтобы женщина не вызывала полицию. В ходе перепалки подозреваемый нанес женщине ножевые ранения. От полученных травм женщина скончалась на месте. Свидетелем происходящего стала 7-летняя дочь хозяйки дома, она взяла кухонный нож и нанесла несколько ранений мужчине", — говорится в сообщении СУСК.

Девочка также пострадала от злоумышленника и была доставлена в районную больницу. По данным СУСК, "семья потерпевшей полная, благополучная, в семье воспитываются двое несовершеннолетних детей". Во время происшествия глава семьи находился на работе и о произошедшем узнал от полицейских.

В настоящее время подозреваемый находится в больнице, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По факту убийства возбуждено уголовное дело.