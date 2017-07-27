Суд отказался отпускать из СИЗО обвиняемую в резонансном ДТП в Балашихе

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мособлсуд признал законным заключение под стражу Ольги Алисовой, обвиняемой в громком ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арест Алисовой был санкционирован Железнодорожным судом Подмосковья 6 июля. Следствие пояснило изменение меры пресечения с подписки о невыезде тем, что обвиняемая не проживала по указанному адресу.

"Решение Железнодорожного суда об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу оставить без изменения", — сказал судья.

Сама Алисова пояснила, что поменяла место жительства из-за внимания посторонних людей и представителей СМИ. "Жить по месту регистрации стало практически невозможно, она получала угрожающие СМС-сообщения", — сказала ее адвокат, отметив, что для них, как и для всех, стали неожиданностью результаты экспертизы об обнаружении алкоголя в крови сбитого ребенка. "Алисова не признает вину только на основании отсутствия технической возможности избежать наезда", — добавила защитник.

Алисова также отметила, что не намеревалась скрываться, а с предыдущим следователем у нее сложились доверительные отношения. "Он даже разрешал отвозить мою девочку к бабушке на лето", — сказала она.

В ходе заседания была допрошена свекровь обвиняемой, которая пояснила, что за день до задержания в квартиру пришли участковый и оперуполномоченный. "Я сообщила, что она уехала на ночь к адвокату. Мне вручили две повестки, чтоб она явилась 6 и 7 июля к следователю. Также с моего телефона участковый позвонил ее адвокату примерно полпервого ночи, он сообщил о необходимости явки" — рассказала она.

Защита обвиняемой сообщила суду, что Алисова содержит семью, на иждивении у нее десятилетний ребенок и она должна находиться на свободе, чтоб работать и оплачивать свои кредиты.

В свою очередь прокурор выступил против доводов защиты, отметив, что арест является законным и обоснованным.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Расследованием уголовного дела по факту ДТП занимаются следователи ГУМВД России по Подмосковью.

Как стало известно, по результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения СК РФ возбудил уголовное дело о халатности.