В России продлили срок следствия по делу Вороненкова о мошенничестве

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Срок расследования уголовного дела в отношении убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова о мошенничестве продлен до 24 октября, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.

"Срок расследования уголовного дела в отношении Дениса Вороненкова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и организации фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц продлен до 24 октября", — сказал защитник.

Между тем, по словам Гривцова, дело могут прекратить в связи со смертью обвиняемого, поскольку родственники Вороненкова не возражают против прекращения дела по таким обстоятельствам.

Следствие утверждает, что Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в ходе которой мошенники с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы "Тома" — владелицы строения — и назначили туда своего человека. Затем, по мнению следствия, Вороненков предложил купить здание Виктору Качуру, и тот, зная, что участвует в афере, согласился. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов.

СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы "Тома". По мнению следствия, на Украину бывший депутат уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.