В России за полгода предотвратили 12 терактов, заявили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силовые структуры за первое полугодие 2017-го предотвратили 12 терактов в России, сообщил в четверг первый замгенпрокурора Александр Буксман.

"Зарегистрировано 13 террористических актов, из которых 12 были предотвращены на стадии подготовки и покушения", — сказал он на заседании коллегии.

Не удалось предотвратить теракт в Петербурге 3 апреля – тогда в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" взорвал себя смертник. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, своевременно обнаружив бомбу.

При взрыве погибли 16 человек, включая самого террориста Акбаржона Джалилова. В рамках расследования этой террористической атаки сейчас арестованы десять человек.