Коррупция в России снизилась на 14% за полгода, сообщили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Количество зарегистрированных в России преступлений коррупционной направленности за полгода снизилось почти на 14%, сообщил в четверг генпрокурор Юрий Чайка.
По его словам, максимальное снижение отмечено в Сибирском федеральном округе (на 24,7%), а на Северном Кавказе, напротив, зафиксирован рост на 18,1%.
Снижение числа выявляемых коррупционных преступлений вызывает беспокойство прокуратуры, отметил генеральный прокурор.
"Объективных причин этим цифрам нет, а в некоторых регионах ловили только мелких взяточников. Необходимо перенаправить деятельность на выявление более значимых нарушений", — подчеркнул Чайка.