Коррупция в России снизилась на 14% за полгода, сообщили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Количество зарегистрированных в России преступлений коррупционной направленности за полгода снизилось почти на 14%, сообщил в четверг генпрокурор Юрий Чайка.

"В первом полугодии 2017 года выявлено 18,4 тысячи преступлений коррупционной направленности", — сказал Чайка на заседании коллегии. По его словам, это на 13,9% меньше, чем в январе-июне 2016-го.

По его словам, максимальное снижение отмечено в Сибирском федеральном округе (на 24,7%), а на Северном Кавказе, напротив, зафиксирован рост на 18,1%.

Снижение числа выявляемых коррупционных преступлений вызывает беспокойство прокуратуры, отметил генеральный прокурор.

"Объективных причин этим цифрам нет, а в некоторых регионах ловили только мелких взяточников. Необходимо перенаправить деятельность на выявление более значимых нарушений", — подчеркнул Чайка.