Ространснадзор проверяет АК "Якутия" после вынужденной посадки самолета

ХАБАРОВСК, 27 июл — РИА Новости. Внеплановая проверка Ространснадзора авиакомпании "Якутия" проходит в связи с вынужденной посадкой 23 июля в аэропорту города Ростов-на-Дону Boeing 737-800, летевшего из Симферополя в Москву, сообщила в четверг РИА Новости пресс-секретарь АО Авиакомпания "Якутия" Галина Погодаева.

Во вторник заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток сообщил, что ведомство проводит внеплановые проверки пяти российских авиакомпаний — "Россия", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр — Вертолетные услуги", "Ангара" и "Якутия".

"Данная внеплановая проверка Ространснадзора проходит в связи с вынужденной посадкой 23 июля Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия" в аэропорту Ростова-на-Дону. Проверка проводится в рамках осуществления функций контроля в сфере гражданской авиации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства, а также соответствия нормативных документов компании законодательству РФ", — сказала Погодаева.

Она отметила, что в связи с учетом специфики предприятия, где обеспечение безопасности полетов и пассажиров – это приоритет, проверки различного уровня (международные, федеральные, республиканские и внутренние) проходят в авиакомпании "Якутия" регулярно, как и в других авиакомпаниях. В режиме мониторинга отслеживается не только соответствие нормативной документации авиакомпании международному и российскому законодательству, но и вопросы авиационной безопасности.

"Авиакомпания "Якутия" строго соблюдает законодательство и выполняет все его требования, оказывает содействие в проведении данной проверки", — подчеркнула Погодаева.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс 772 по маршруту Симферополь-Внуково, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростов-на-Дону из-за срабатывания датчика разгерметизации. Лайнер со 167 пассажирами на борту благополучно сел вечером 23 июля. Позже пассажиров другим самолетом отправили в Москву через Краснодар.