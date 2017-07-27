Экс-губернатору Сахалина Хорошавину стало плохо на судебном заседании

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. "Скорую помощь" пришлось вызвать в четверг на заседание суда по рассмотрению дела экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, так как у подсудимого повысилось давление, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Янчук.

"Хорошавин уже давно чувствует себя плохо, сегодня повысилось давление, пришлось вызвать "скорую". Дальше его будут осматривать в СИЗО", — сказал Янчук. По его словам, по ходатайству защиты заседание перенесено на 31 июля.

Янчук является адвокатом бывшего заместителя председателя сахалинского правительства Сергея Карепкина, который также проходит по уголовному делу Хорошавина.

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества.

Суд Южно-Сахалинска 6 марта начал рассмотрение уголовного дела в отношении Хорошавина, его советника Андрея Икрамова, бывшего заместителя председателя сахалинского правительства Сергея Карепкина и экс-министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николая Борисова. Сумма полученных ими взяток, по версии следствия, составляет 522 миллиона рублей.