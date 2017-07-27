Четырем обвиняемым в хищениях на космодроме "Восточный" продлили арест

ХАБАРОВСК, 27 июл — РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд продлил арест четырем обвиняемым по делу о хищениях при строительстве космодрома "Восточный" до октября, сообщил РИА Новости представитель суда в четверг.

Ранее сообщалось, что в хищениях обвиняются бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаила Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, а также экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов. Юрий Хризман и Владимир Ашихмин находятся под домашним арестом, Михаил Хризман и Виктор Чудов в СИЗО. Рассмотрение дела в суде началось 5 мая 2016 года. За это время обвиняемым неоднократно продлевались сроки меры пресечения. Все заседания проходят в закрытом режиме.

"Сроки содержания всем обвиняемым продлены на три месяца — до 12 октября 2017 года. Никому из них меру пресечения не изменяли", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2006–2009 годах бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, его сын Михаил, а также экс-спикер краевой думы Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба РФ в 5,2 миллиарда рублей.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Потерпевшими по делу признаны предприятия "Дальспецстрой" при Спецстрое России и государственная корпорация "Роскосмос". Строительство космодрома Восточный велось в Амурской области с 2012 года.