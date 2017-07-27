Вице-губернатора Приморья подозревают в превышении полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Фрунзенский суд Владивостока приступил к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову, подозреваемому в превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Заседание по рассмотрению ходатайства о заключении его под стражу началось в 12.00 местного времени (5.00 мск). Он проходит как подозреваемый по делу о превышении полномочий – часть 2 статьи 286 УК РФ", — сказал собеседник.

В среду источник сообщил РИА Новости, что Вишняков подозревается в превышении полномочий, на его рабочем месте прошли обыски.