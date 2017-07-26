Центральный аппарат СК проконтролирует дело о разрушении дома в Петербурге

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль ход дела о разрушенном доме в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петроградский районный суд Петербурга в среду отправил под домашний арест хозяина квартиры, из-за капитального ремонта в которой произошло разрушение перекрытий дома на Каменноостровском проспекте.

В субботу, 22 июля, в результате нарушения правил безопасности при капремонте одной из квартир произошло частичное обрушение несущей колонны здания, что привело к деформации межэтажных перекрытий четырех этажей. Произошла фрагментация верхней части арочного проема, вызвавшая отклонение несущей колонны здания от оси более чем на 10 градусов. Отмечалось, что некоторые квартиры пришли в состояние, непригодное для проживания.

"По поручению руководства Следственного комитета взят на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.