В нижнетагильской колонии осужденные прекратили голодовку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Осужденные в нижнетагильской колонии №5 (ИК-5) прекратили голодовку, объявленную неделю назад, сообщает в среду ГУФСИН по Свердловской области.

По данным прокуратуры, ранее от приема пищи в столовой учреждения отказались 14 осужденных, несогласных с режимом в колонии и желающих его ослабления. Организована прокурорская проверка. Ранее представитель свердловского ГУФСИН Александр Левченко сообщил РИА Новости, что в колонии выходить на завтрак, обед и ужин отказались 15 заключенных. По его словам, осужденные все же питаются, в частности, продуктами из передач. Трое участников акции нанесли себе порезы.

"В ИК-5 (город Нижний Тагил, строгий режим) осужденные участвующие в необоснованной протестной акции прекратили голодовку", — говорится в сообщении.

В среду ИК-5 посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области и представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников. В учреждении работает группа сотрудников аппарата ГУФСИН России по Свердловской области.