В Нальчике на АЗС взорвалась газовая цистерна

НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Газовая цистерна взорвалась на автозаправочной станции в Нальчике, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в среду в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 18.40 мск в среду поступило сообщение, что на улице Суворова в Нальчике горит автозаправочная станция. По предварительной информации, взорвалась цистерна с газом. В результате, по имеющимся данным, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

В ликвидации пожара участвуют 14 пожарных и четыре единицы техники.