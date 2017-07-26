ГП утвердила обвинение по делу о захвате заложников в московском банке

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о захвате заложников в банке на Большой Никитской улице в центре столицы в 2016 году, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В августе 2016 бизнесмен Арам Петросян захватил четырех заложников в здании отделения Ситибанка в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Однако потом мужчина по одному отпустил всех заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Как заявил Петросян во время допроса, своим поступком он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств. Эксперты признали его вменяемым.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Московской области", — говорится в сообщении.

Он обвиняется по статьям "террористический акт" и "захват заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц". Как по первой, так и по второй статье предусматривается до пятнадцати лет лишения свободы.