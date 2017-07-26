Обвиняемый в подготовке теракта в Петербурге заявил о пытках

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Акрам Азимов, обвиняемый в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга, просит возбудить уголовное дело против задержавших его сотрудников ФСБ, заявила его адвокат Ольга Динзе на заседании Мосгорсуда в среду.

"Мой подзащитный написал заявление о привлечении к уголовной ответственности оперативников ФСБ, которые получили у него показания под пытками. Он находился в некоем секретном месте и его под пытками понуждали заучивать показания, которые он потом даст следствию", — сказала адвокат.

По ее данным, Азимова даже заставили взять в руку гранату, чтобы на ней остались его отпечатки.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

По делу о взрыве были арестованы десять человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Шохиста Каримова.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.

По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Динзе ранее заявила, что следствие якобы сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ "Хосият" в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция, и после этого ее доверителя никто не видел. Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, якобы является постановочным.

Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.