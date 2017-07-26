Поиски упавшего в Телецкое озеро в феврале вертолета прекращены

Судно МЧС на воздушной подушке на озере Телецкое, задействованное в поисковых работах в связи с падением вертолета Робинсон (фото предоставлено МЧС РФ. Максимальное качество). Архивное фото

Судно МЧС на воздушной подушке на озере Телецкое, задействованное в поисковых работах в связи с падением вертолета Робинсон (фото предоставлено МЧС РФ. Максимальное качество). Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Поиски вертолета Robinson 66, рухнувшего в районе Телецкого озера в феврале, прекращены, говорится в сообщении Росавиации.

По данным МЧС, вечером 12 февраля 2017 года от очевидца поступила информация о том, что в Турочакском районе Республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтайавиа" Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин.

Как отмечает Росавиация, 14 июля в Горно-Алтайске было проведено совместное совещание с участием представителей ведомства, правительства республики Алтай, МЧС России и других органов на тему проведенной поисково-спасательной операции.

"В результате изучения всей предоставленной информации участниками совещания было принято единогласное решение: "Возобновление поисковой операции на озере Телецком считать нецелесообразным", — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) официально заявил о том, что пропавшие без вести пассажиры вертолета Robinson 66 погибли. По мнению комитета, причиной крушения вертолета могли стать плохие погодные условия.

По данным следствия, 12 февраля старшим группы был запланирован полет вертолета с базы Самыш на термальный источник, находящийся рядом с поселком Теплый Ключ. Сообщалось, что план полета воздушного судна в зональный центр единой системы организации воздушного движения РФ не подавался, а командир воздушного судна не запрашивал метеорологическую информацию.

Возвращаясь в Самыш, вертолет, как предположила комиссия МАК, попал в неблагоприятные метеоусловия. Долетев до береговой черты Телецкого озера и столкнувшись с метеоусловиями, не позволявшими продолжить полет по маршруту, командир совершил вынужденную посадку на кордон Кокши, так как там было обогреваемое жилье и связь. Через час вертолет взлетел и через несколько минут рухнул.