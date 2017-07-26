В Омске на полтора года колонии осудили экс-участницу шоу "Дом-2"

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска в среду приговорил членов преступной группы "черных банкиров" к реальным срокам лишения свободы, экс-участница популярного телепроекта "Дом-2" Анастасия Полетаева получила полтора года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

Как сообщалось ранее, организатор преступной группы Николай Трофимов, полностью признавший вину и заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, за незаконную банковскую деятельность на сумму более 1,6 миллиарда рублей в сентябре 2016 года был приговорен к двум годам колонии общего режима. Позже к году колонии приговорили также сознавшегося в преступлении Игоря Кузьмина.

"Сегодня, 26 июля 2017 года, Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех участников преступной группы Анастасии П., Михаила П., Константина Ч. и Антона Б", — говорится в сообщении. Все фигуранты, которые в ходе следствия не признали свою вину, признаны виновными в незаконной банковской деятельности, совершенном организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд назначил Полетаевой наказание в виде 1,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей, еще троим мужчинам – от года до года и четырех месяцев лишения свободы со штрафами от 100 до 250 тысяч рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. Все они взяты под стражу в зале суда.

По данным прокуратуры, два года сообщники без регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%. За время деятельности группы объем незаконных банковских операций превысил 1,6 миллиарда рублей, что позволило преступной группе получить доход на сумму около 29 миллионов рублей, пояснили в ведомстве.

Ранее гособвинитель в процессе Екатерина Вакар сообщала РИА Новости, что роль Полетаевой заключалась в том, что она, имея высшее образование в сфере экономики и бухучета, составляла документы, осуществляла платежи, переводы, вела учет денежных средств, то есть вела все финансовые операции организации. Также ей вменялось составление фиктивных первичных документов под переводы и выдача денег клиентам незаконной банковской деятельности.