МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова подозревают в превышении своих полномочий, на его месте работы прошла выемка документов, рассказал РИА Новости источник знакомый с ситуацией.

"На данный момент речь идет о том, что Вишнякова подозревают в превышении полномочий. Силовики проводили выемку документов на его рабочем месте в администрации. Пока это вся известная информация", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что не может подтвердить факт задержания вице-губернатора, о котором сообщают некоторые СМИ.