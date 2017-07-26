МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции установили личность сбежавшего с места ДТП на Волоколамском шоссе водителя сгоревшего Mercedes; его разыскивает полиция, а имя пока не раскрывается.
"Водитель с места происшествия скрылся до прибытия следственно-оперативной группы. Мы примерно предполагаем, кто это, пообщавшись с участниками происшествия и посмотрев камеры наблюдения. Сказать сейчас, что это на 100% был он, пока неправильно, но мы понимаем, кто был за рулём этой автомашины. Этот человек сейчас разыскивается московской полицией", — сказал на пресс-конференции начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко, не назвав имени этого человека.
По его словам, преступление в ближайшее время будет раскрыто.