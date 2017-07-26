Суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мосгорсуд до 15 августа оставил под домашним арестом экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который просил смягчить меру пресечения до подписки о невыезде, либо увеличить срок разрешенных прогулок с двух до трех часов.

В конце мая бывшему министру предъявили обвинение в окончательной редакции — "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере". По версии СК РФ, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Вину Улюкаев не признает.

Он и его адвокаты уже завершили ознакомление с материалами дела, до конца лета, как ожидается, оно будет передано для рассмотрения в суд.