Дело Улюкаева направили в прокуратуру для обвинительного заключения

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дело экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 миллионов долларов США, передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

"Следователь на заседание не явился, но прислал отзыв, в котором указал, что в настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения", — сообщила в среду судья.

Ранее следователь на заседании суда заявлял, что СК РФ до конца лета планирует передать дело Улюкаева в суд.