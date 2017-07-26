Фигуранты дела об обналичке в Мастер-банке попали под амнистию

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева и других фигурантов к условным срокам, но освободил от наказания по амнистии, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Иван Сустин.

Рогачева арестовали в октябре 2012 года в рамках дела о незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей через фирмы-однодневки. В схеме, по данным следствия, участвовали представители Мастер-банка, Золостбанка и других компаний.

"Суд сегодня признал фигурантов виновными и назначил им от двух до четырех лет лишения свободы условно. Все подсудимые освобождены от наказания в связи с применением амнистии", — сказал защитник.

Рогачев, по мнению следствия, вместе с зампредом правления Золостбанка Александром Крюковым, бизнесменом Александром Шемалаковым и еще несколькими людьми незаконно обналичил около 2 миллиардов рублей.

Мастер-банк входил в топ-100 российских банков по размеру активов. В ноябре 2013 года ЦБ РФ отозвал его лицензию, назвав в числе причин вовлеченность в теневой сектор и "дыру" в капитале не менее 2 миллиардов рублей, которая возникла из-за предоставления порядка 20 миллиардов рублей людям и компаниям, аффилированным с владельцами банка.