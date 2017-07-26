СК проводит проверку после отравления рабочих в Новой Москве

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. По факту отравления рабочих на строительной площадке в Новой Москве проводится доследственная проверка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"Установлено, что ночью 26 июля 2017 года рабочие со строительной площадки, расположенной в поселении Сосенское поселка Коммунарка, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Известно, что накануне вечером все работники ужинали на территории строительного объекта", — сказала она.

В настоящее время в стационаре находится 34 человека, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что госпитализированы 42 человека в состоянии средней тяжести.

Следователи совместно с сотрудниками столичного Роспотребнадзора получили пробы пищи, по которым назначены соответствующие исследования. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации источника в правоохранительных органах, ужинали рабочие гуляшом с макаронами.