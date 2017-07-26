В ДТП под Саратовом пострадали десять человек

САМАРА/ТАШКЕНТ, 26 июл — РИА Новости. Десять человек пострадали в столкновении двух автомобилей в Озинском районе Саратовской области, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф региона. При этом в МИД Узбекистана уточнили, что пятеро пострадавших являются гражданами этой страны.

Авария произошла в Озинском районе Саратовской области: на автодороге "Энгельс-Ершов-Озинки" столкнулись два легковых автомобиля. В ГИБДД Саратовской области подробности аварии не сообщили.

"В столкновении пострадали 10 человек. Из них семь были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Троим оказана медицинская помощь, и они отпущены домой", — рассказали в центре медицины катастроф.

Пресс-служба МИД Узбекистана со ссылкой на полученную информацию в МЧС РФ сообщает, что автомобили "Лада-Ларгус" и Ford Mondeo столкнулись 25 июля около 16 часов.

"Граждане Республики Узбекистан находились в "Лада-Ларгус" и получили травмы средней тяжести (ушибы и переломы). Все пострадавшие были доставлены в Озинскую клиническую больницу", говорится в сообщении.

На сайте внешнеполитического ведомства опубликованы паспортные данные пострадавших узбекистанцев, уроженцев Андижанской и Ферганской областей республики. По данным внешнеполитического ведомства, данный инцидент находится на контроле посольства Узбекистана в Москве.