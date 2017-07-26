В Брянской области нашли пропавшего два дня назад восьмилетнего мальчика

ВОРОНЕЖ, 26 июл — РИА Новости. Восьмилетний мальчик, который пропал 24 июля в Брянской области, уехав на велосипеде, найден живым, сообщил РИА Новости представитель управления МВД региона.
"Мальчик найден живым и доставлен в медучреждение на обследование. В районе 09.40 (мск) нашли в лесу, в нескольких километрах от штаба поиска", — сказал собеседник агентства.
По его словам, у мальчик обезвоживание.
Поиски ребенка шли круглосуточно. В них приняли участие добровольцы из Курской, Липецкой, Воронежской областей.