В Брянской области нашли пропавшего два дня назад восьмилетнего мальчика

ВОРОНЕЖ, 26 июл — РИА Новости. Восьмилетний мальчик, который пропал 24 июля в Брянской области, уехав на велосипеде, найден живым, сообщил РИА Новости представитель управления МВД региона.

Ребенок пропал в понедельник утром. По данным следствия, утром 24 июля он выехал из деревни Корчминка Брянского района. В последний раз мальчика видели в магазине в поселке Глаженка, куда он приехал на велосипеде за мороженым. Позднее в ходе поисковых мероприятий был обнаружен велосипед. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления "убийство малолетнего".

"Мальчик найден живым и доставлен в медучреждение на обследование. В районе 09.40 (мск) нашли в лесу, в нескольких километрах от штаба поиска", — сказал собеседник агентства.

По его словам, у мальчик обезвоживание.

Поиски ребенка шли круглосуточно. В них приняли участие добровольцы из Курской, Липецкой, Воронежской областей.