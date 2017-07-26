В Приморье нашли ртуть в партии кальмара из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Превышение допустимого уровня ртути обнаружено в крупной партии солёно-сушеного кальмара, прибывшего из КНР в Приморье для поставки в Челябинск, сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

Партия солено-сушеной стружки кальмара массой в 1 тонну поступила в морской порт Восточный из китайской провинции Шаньдун. Груз отправился в Челябинск.

"Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора лабораторные испытания показали, что в поступившем кальмаре уровень ртути превышен на 30%. В настоящее время результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии "Сирано", — говорится в сообщении.

Информацию об опасной находке направили в адрес управления Роспотребнадзора по Челябинской области и челябинского предпринимателя-получателя груза для изъятия кальмара из оборота.

Ранее в отношении этого китайского предприятия Россельхознадзором были введены временные ограничения на поставки его товара в РФ из-за бактериальной обсемененности сушеного кальмара. Позже в отношении его продукции ввели режим усиленного лабораторного контроля.