В Кузбассе нашли тело пропавшего на шахте горняка

КЕМЕРОВО, 26 июл — РИА Новости. Многочасовая поисковая операция на шахте "Анжерская-Южная", где в понедельник произошёл выброс газа и угля, завершена: спасатели нашли тело пропавшего ранее горняка, сообщили РИА Новости в Главном управления МЧС по Кемеровской области.

Сигнал о происшествии на угледобывающем предприятии в Кемеровском районе поступил в оперативную службу МЧС в 23.40 (19.40 мск). На момент инцидента под землей работали 79 человек, 78 из которых самостоятельно вышли на поверхность. Связи с ещё одним рабочим, 32-летним машинистом подземной установки, не было.

"Поисковая операция на шахте завершена: подняли погибшего на поверхность. На месте работают следственные органы", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ, в ближайшее время пройдёт процедура опознания. "Тело погибшего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для установления причины и давности смерти", — уточнили в ведомстве.

Ранее СУСК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ". В обстоятельствах инцидента также разбирается Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Власти Кузбасса создали областной штаб под руководством и.о. губернатора Владимира Чернова по ликвидации последствий аварии с участием руководства региональной администрации, специалистов подразделений ВГСЧ, МЧС, Ростехнадзора.