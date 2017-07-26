В Кузбассе нашли тело пропавшего на шахте горняка

КЕМЕРОВО, 26 июл — РИА Новости. Многочасовая поисковая операция на шахте "Анжерская-Южная", где в понедельник произошёл выброс газа и угля, завершена: спасатели нашли тело пропавшего ранее горняка, сообщили РИА Новости в Главном управления МЧС по Кемеровской области.
"Поисковая операция на шахте завершена: подняли погибшего на поверхность. На месте работают следственные органы", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ, в ближайшее время пройдёт процедура опознания. "Тело погибшего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для установления причины и давности смерти", — уточнили в ведомстве.
Власти Кузбасса создали областной штаб под руководством и.о. губернатора Владимира Чернова по ликвидации последствий аварии с участием руководства региональной администрации, специалистов подразделений ВГСЧ, МЧС, Ростехнадзора.