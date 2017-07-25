На западе Москвы вытащили из реки двух тонувших девочек

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Спасатели вытащили из воды двух десятилетних девочек, едва не утонувших в Москве-реке вечером во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел вечером в 300 метрах от станции "Рублево" в акватории Москвы-реки возле бухты Живописной. Две десятилетние девочки тонули в десяти метрах от берега.

"В 18.17 спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) во время обхода на катере, увидели женщину, которая звала на помощь. Оба ребенка спасены дежурной сменой ПСС", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, от госпитализации пострадавшие отказались.