Под Новосибирском жеребец ударом копыта убил шестилетнего мальчика

НОВОСИБИРСК, 25 июл — РИА Новости. Пасущийся на поляне в деревне в Новосибирской области жеребец ударом копыта убил шестилетнего мальчика, сообщает во вторник следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, днем во вторник около улицы Центральной в деревне Казанцево Барабинского района гуляли пятеро детей в возрасте от 6 до 9 лет. Здесь же на поляне паслись без привязи не менее четырех лошадей, принадлежащих местным жителям.

"В какой-то момент лошади поскакали в направлении несовершеннолетних, и последние стали убегать в стороны от надвигавшихся на них животных. В то же время шестилетний мальчик не успел удалиться на безопасное расстояние, и проскакавший рядом с ним жеребец ударил ребенка копытом в область головы. В результате полученных повреждений мальчик скончался", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Уже установлена личность хозяина животного. Следователи проводят процессуальную проверку.