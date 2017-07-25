В Москве возбудили дело после крупного ДТП со сгоревшим Mercedes

ДТП на Волоколамском шоссе в Москве. Архивное фото

ДТП на Волоколамском шоссе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Полиция во вторник возбудила уголовное дело по факту крупного ДТП на Волоколамском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Около шести утра на шоссе столкнулись четыре машины, травмы получили четыре человека. С места аварии скрылся водитель сгоревшего Mercedes: по данным источника РИА Новости, перед аварией он устроил "шашки" на дороге, грубо нарушая ПДД.

"По факту ДТП на Волоколамском шоссе возбуждено уголовное по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"", — сказал дежурный офицер.

По его словам, ведется следствие.