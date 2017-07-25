США
25.0725 июля18:31МСК
USD59.82+0.16
EUR69.70+0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

Хулиган напал на солиста ансамбля "Песняры" по дороге из Москвы в Минск

17:5625.07.2017
(обновлено: 18:17 25.07.2017)
04130
© РИА Новости / Андрей АлександровПерейти в фотобанкАртур Михайлов. Архивное фотоАртур Михайлов. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк

МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Возвращение в Минск после концерта в России закончилось для вокалиста белорусского государственного ансамбля "Песняры" Артура Михайлова восемью швами на подбородке и перерывом в концертной деятельности из-за нападения вооруженного ножом мужчины, сообщил артист РИА Новости.

Буйный пассажир

В Югре продавец отправил в нокаут вандалов, напавших на дверь
В Югре продавец отправил в нокаут вандалов, "напавших" на дверь
По словам Михайлова, инцидент произошел в ночь на 11 июля в автобусе, ехавшем в Минск из Москвы. Михайлов возвращался домой после концерта в рамках своего сольного проекта и сразу приметил агрессивно настроенного мужчину. Он заявил, что этот человек изначально был настроен на конфликт и искал для этого повода у всех пассажиров автобуса, которые сидели поблизости, возмущаясь то отсутствием свободного места, то громкими разговорами попутчиков.

"Человек искал конфликта… Я обратил внимание, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Я понимал, что он просто ищет повод. Конфликт нарастал", — сказал Михайлов. Пассажиры автобуса, не только белорусский певец, неоднократно делали замечания агрессивному пассажиру. Однако после непродолжительных периодов "затишья" хулиган вновь начинал буянить, добавил собеседник агентства.

Нападение

Скорая помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Хабаровске неизвестный с ножом напал на врача скорой помощи
"Мы отъехали где-то 130 километров от Москвы. В автобусе было темно, трасса не освещалась. Я смотрел фильм, и вдруг справа, втихаря, мне пришелся удар по подбородку ножом. Как выяснилось, он метил в шею, сотрудники полиции потом сказали, что мне повезло, если бы я был другого роста… Не могу понять, по какой причине он выбрал именно меня", — отметил певец.

По его словам, нападавший стоял в проходе между рядами сидений, махал ножом и кричал. "В автобусе были женщины, дети. Я понимал, что надо защищаться, могут пострадать и другие. Началась потасовка, я "нырнул" под его руку, прижал корпусом, зажал запястье руки с ножом", — сказал Михайлов.

Артист отметил, что мужчина был крепкого телосложения, разжать его руку с ножом не могли двое парней, прибежавших на помощь. Усмирить и обезоружить дебошира смогли только сотрудники полиции, которые зашли в автобус, когда тот остановился недалеко от поста ДПС.

Дэниел Рэдклифф. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дэниэл Рэдклифф утешил ограбленного в Лондоне туриста
Как отметил Михайлов, сотрудники полиции составили протокол о правонарушении, приняли заявление. Теперь, как сообщил собеседник агентства, нападавший мужчина находится дома под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство при отягчающих обстоятельствах — мужчина был пьян в момент нападения.

Артист рассказал, что нападавшим оказался россиянин, живущий в Подмосковье, бывший военный, прошедший войну в Афганистане. "Вероятно, у человека произошел какой-то щелчок в голове после выпитого алкоголя", — рассуждает Михайлов.

Последствия

Михайлов отметил, что прибывшие на место происшествия медики наложили ему на рану восемь швов. "Просил делать швы как можно аккуратнее, ведь я артист, но, возможно, останется шрам, хотя рана заживает хорошо. Думаю, меня как мужчину шрам будет украшать", — пошутил артист.

Он добавил, что из-за происшествия пропустил несколько концертов, как сольных, так и ансамбля. Особенно певец жалеет, что пропустил церемонии открытия и закрытия "Славянского базара", участие в котором, по признанию артиста, является для него "святым", ведь благодаря конкурсному выступлению на нем он в свое время попал в "Песняры". Между тем Михайлов возвращается к концертной деятельности: 27 июля он даст концерт в Гродно.

Касаясь инцидента в автобусе, признается, что старается "не накручивать себя". " Хорошо, что остался жив сам, люди из автобуса — целы. Получил шанс немного осмыслить происходящее в жизни, ищу в ней хорошие поводы и стараюсь делать что-то хорошее", — добавил он.

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена