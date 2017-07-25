МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Возвращение в Минск после концерта в России закончилось для вокалиста белорусского государственного ансамбля "Песняры" Артура Михайлова восемью швами на подбородке и перерывом в концертной деятельности из-за нападения вооруженного ножом мужчины, сообщил артист РИА Новости.
Буйный пассажир
"Человек искал конфликта… Я обратил внимание, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Я понимал, что он просто ищет повод. Конфликт нарастал", — сказал Михайлов. Пассажиры автобуса, не только белорусский певец, неоднократно делали замечания агрессивному пассажиру. Однако после непродолжительных периодов "затишья" хулиган вновь начинал буянить, добавил собеседник агентства.
Нападение
По его словам, нападавший стоял в проходе между рядами сидений, махал ножом и кричал. "В автобусе были женщины, дети. Я понимал, что надо защищаться, могут пострадать и другие. Началась потасовка, я "нырнул" под его руку, прижал корпусом, зажал запястье руки с ножом", — сказал Михайлов.
Артист отметил, что мужчина был крепкого телосложения, разжать его руку с ножом не могли двое парней, прибежавших на помощь. Усмирить и обезоружить дебошира смогли только сотрудники полиции, которые зашли в автобус, когда тот остановился недалеко от поста ДПС.
Артист рассказал, что нападавшим оказался россиянин, живущий в Подмосковье, бывший военный, прошедший войну в Афганистане. "Вероятно, у человека произошел какой-то щелчок в голове после выпитого алкоголя", — рассуждает Михайлов.
Последствия
Михайлов отметил, что прибывшие на место происшествия медики наложили ему на рану восемь швов. "Просил делать швы как можно аккуратнее, ведь я артист, но, возможно, останется шрам, хотя рана заживает хорошо. Думаю, меня как мужчину шрам будет украшать", — пошутил артист.
Он добавил, что из-за происшествия пропустил несколько концертов, как сольных, так и ансамбля. Особенно певец жалеет, что пропустил церемонии открытия и закрытия "Славянского базара", участие в котором, по признанию артиста, является для него "святым", ведь благодаря конкурсному выступлению на нем он в свое время попал в "Песняры". Между тем Михайлов возвращается к концертной деятельности: 27 июля он даст концерт в Гродно.
Касаясь инцидента в автобусе, признается, что старается "не накручивать себя". " Хорошо, что остался жив сам, люди из автобуса — целы. Получил шанс немного осмыслить происходящее в жизни, ищу в ней хорошие поводы и стараюсь делать что-то хорошее", — добавил он.