В Москве задержали хулигана, стрелявшего из пневматики по прохожим

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который из пневматического ружья стрелял по прохожим из окна дома на северо-западе Москвы, сообщили в ведомстве.

"Сотрудники Росгвардии блокировали возможные пути бегства злоумышленника. При помощи спасателей МЧС, которые вскрыли входную дверь, патрульные проникли внутрь квартиры и задержали стрелка", — говорится в сообщении.

Помимо оружия и патронов к нему, правоохранители изъяли предмет, похожий на гранату. Подозреваемого доставили в ОМВД России по району Щукино.