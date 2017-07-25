В Мурманске эвакуировали цех "Почты России" из-за "тикающей" посылки

МУРМАНСК, 25 июл – РИА Новости. Экстренные службы оцепили и эвакуировали сортировочный цех "Почты России" в Мурманске из-за "тикающей" посылки, внутри которой впоследствии обнаружили включившуюся машинку для стрижки, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Шихова.

Звонок в полицию поступил из сортировочного цеха "Почты России" в Мурманске. Сотрудников обеспокоила посылка, из которой доносились механические звуки, похожие на тиканье.

"На место выехали все тревожные службы, включая взрывотехников и кинологов с собакой по поиску взрывчатки. Здание оцепили, людей вывели на улицу", — рассказала Шихова. По ее словам, взрывчатых веществ собака не учуяла, и представители полиции вскрыли посылку.

"Внутри оказалась машинка для стрижки волос, которая самостоятельно включилась при пересылке", — сказала Шихова. Сотрудники почты установили адресата — им оказался мурманский парикмахер.