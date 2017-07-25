СК проводит проверку из-за невыплаты денег строителям космодрома Восточный

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следователи проводят очередную проверку в связи с невыплатой компаниями зарплаты строителям космодрома Восточный, сообщается на сайте СК России.
"Проводится доследственная проверка по фактам невыплаты заработной платы руководством двух обществ с ограниченной ответственностью "ЦентрСтрой" и "Управление механизации строительства" работникам, выполняющим работы по строительству объектов на космодроме Восточный", — говорится в сообщении.
По данным следствия, "ЦентрСтрой" задолжал 17,8 миллиона рублей 201 работнику, а "Управление механизации строительства" не выплатило 117 работникам 4,5 миллиона рублей.
Ранее правительство Амурской области сообщило, что строителям космодрома Восточный выплатили 5,6 миллиона рублей задолженности по зарплате, осталось выплатить еще 164 миллиона рублей.
Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.