На Ямале действуют 80 пожаров на площади свыше 15 тысяч гектаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Восемьдесят пожаров на площади свыше 15 тысяч гектаров действуют на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает во вторник правительство региона.

Во вторник губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, находясь в рабочей поездке по муниципалитетам, из Ноябрьска в режиме видеоконференцсвязи провел заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС).

"На территории округа действуют 80 пожаров на площади свыше 15 тысяч гектаров. За сутки ликвидировано 19 пожаров. На тушении задействовано 16 воздушных судов, в том числе пять с водосливными устройствами, работают 533 специалиста", — говорится в сообщении.

По запросу региона для тушения лесных пожаров МЧС РФ направит на Ямал специальный самолет-амфибию Бе-200 и два вертолета Ми-8МТ. "Обстановка непростая – из-за погоды возникает все большее количество пожаров. Аномальная жара, судя по прогнозу, простоит до конца недели. Мы задействуем дополнительные силы, привлекаем из других территорий дополнительную технику", — цитируются в сообщении слова Кобылкина.

По словам губернатора, главная задача сейчас — обезопасить населенные пункты.

"Задымление – вторая, не менее важная проблема. Пока такого нет, но в Салехарде приближается тяжелая ситуация, поэтому там два самолета мы и базируем. Природные явления зависят не от нас. Но первые возгорания были из-за того, что люди выезжали на пикники. Это очень незначительная часть, но, тем не менее, надо быть бдительными, на отдыхе нужно проявлять максимальную осторожность. Человеческий фактор в данном случае является одним из определяющих, и неосторожность может привести к большой беде", – приводятся в сообщении слова главы ЯНАО.

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