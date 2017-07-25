Источник рассказал о водителе, сбежавшем с места крупного ДТП в Москве

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. С места крупного ДТП на Волоколамском шоссе в Москве скрылся водитель сгоревшего Mercedes: перед аварией он устроил "шашки" на дороге, грубо нарушая правила движения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Около шести утра во вторник на Волоколамском шоссе столкнулись четыре легковых автомобиля, один из которых загорелся. В аварии пострадали четыре человека.

"С места скрылся водитель сгоревшего Mercedes. Пока неизвестно, владелец он машины или нет, но уже установлено, что перед ДТП водитель превышал скорость и грубо нарушал правила обгона, ездил на большой скорости между рядов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, личность водителя устанавливается. Ранее сообщалось, что полицейские ведут его розыск.

Сейчас движение на участке Волоколамского шоссе, где произошла авария, восстановлено в обе стороны, но одна из полос по направлению в центр оставалась недоступной.